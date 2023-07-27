МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии электростанциями "ЭЛ5-Энерго" в первом полугодии 2023 года сократилась на 2,6%, до 10,47 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "Юнипро" увеличило выработку электроэнергии на 4,4 процента за полгода

В том числе Конаковская ГРЭС уменьшила выработку на 9,3%, выработка на Невинномысской ГРЭС выросла на 1,3%, на Среднеуральской ГРЭС — сократилась на 8,7%.

Чистый отпуск электроэнергии за тот же период составил 9,921 миллиарда кВт.ч, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 2,6%. Продажи тепла сократились на 6,1% и составили 2,025 миллиона Гкал.

Производственные филиалы "ЭЛ5-Энерго" включают в себя три газовые станции: Конаковскую, Невинномысскую и Среднеуральскую ГРЭС, а также две ветроэлектростанции — Азовскую ВЭС и Кольскую ВЭС. Общая установленная мощность компании составляет 5,9 ГВт выработки электроэнергии и 1,9 Гкал/ч — тепла.