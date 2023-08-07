МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в прошлом полугодии сократилась на 44% в годовом выражении, до 6,884 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 10,4%, до 22,182 миллиарда, следует из отчётности компании. Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в первом полугодии увеличилась в 28 раз

Выручка увеличилась на 9,2% — до 128,671 миллиарда рублей.