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2023-08-07T14:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20230807/841321333.html
Чистая прибыль "Мосэнерго" сократилась почти вдвое в прошлом полугодии
Энергосети
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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в прошлом полугодии сократилась на 44% в годовом выражении, до 6,884 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 10,4%, до 22,182 миллиарда,... ПРАЙМ, 07.08.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, мосэнерго, чистая прибыль
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в прошлом полугодии сократилась на 44% в годовом выражении, до 6,884 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 10,4%, до 22,182 миллиарда, следует из отчётности компании.
Выручка увеличилась на 9,2% — до 128,671 миллиарда рублей.