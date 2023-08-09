МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Задолженность за электроэнергию на розничных рынках в России по итогам первого полугодия сократилась на 0,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в презентации зампреда правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, структура "Совета рынка") Дмитрия Чернова. Страны Балтии подписали декларацию о выходе из российской электросети

"По итогам полугодия уровень расчетов на розничном рынке составил 99,96%, это на 0,54% лучше, чем в первом полугодии прошлого года. И на 1 июля 2023 года мы вышли на уровень задолженности на розничном рынке в 318,6 миллиарда рулей", — прокомментировал он.

При этом во втором квартале уровень оплаты в рознице составил 104,2%, а задолженность снизилась на 46,38 миллиона рублей после традиционного роста в первом квартале.

Чернов также отметил, что по итогам второго квартала зафиксировано снижение задолженности потребителей практически всех федеральных округов, кроме Северокавказского федерального округа.

"По итогам полугодия можно сказать, что улучшили расчеты по сравнению с прошлым годом потребители Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов", — констатировал Чернов.