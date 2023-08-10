МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Все сценарии защиты Запорожской АЭС от возможной атаки Киева отработаны, выстроена мощная линия обороны, заминирована береговая линия, заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии, которые могут быть у сумасшедших наркоманов с Банковой, мы отрабатываем. У нас есть планы, которые мы отрабатываем, и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения, которые готовы к разным сценариям: высадке (десанта — ред.) по берегу, прорыву диверсионной группы. Поэтому бояться — мы не боимся, но опасаться противника надо", — рассказал Балицкий.

По его словам, по всей береговой линии выстроена мощная линия обороны.

"Если говорить о минах, то они действительно расположены на всем побережье Каховского, тогда еще, водохранилища, сейчас — береговой зоны. Каховского водохранилища сейчас уже не существует, сейчас существует поле, которое уже начало прорастать травой и деревьями, это все тоже, конечно, заминировано. Заминированы подходы, по всему периметру стоит у нас достаточно мощная трехслойная линия обороны", — подчеркнул врио губернатора.