СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — ПРАЙМ. Уровень воды в герметизированном пруду-охладителе Запорожской АЭС понизится в случае разрушения в результате ракетного обстрела задвижки, разделяющей пруд и обмелевшее Каховское водохранилище, что нарушит ядерную безопасность станции, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Россия соблюдает сокращение нефтедобычи, считает МЭА

"Техническое руководство эксплуатирующей организации довольно подробно поясняло Гросси о мерах по укреплению шандоры — задвижки, которая разделяет пруд-охладитель и обмелевшее Каховское водохранилище, как ее герметизировали", — сказал Карчаа в эфире "Первого канала".

Он напомнил, что в ходе визита на станцию с июне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил предпринятые меры по сохранению необходимого для охлаждения ректоров уровня воды после обмеления Каховского водохранилища в связи с разрушением 6 июня 2023 года Каховской ГЭС. Также Карчаа упомянул заявление Гросси об отсутствии приготовленных к минированию объектов на территории станции.

В июле эксперты МАГАТЭ проверяли отдельные части ЗАЭС и совершали регулярный обход прилегающей территории, заявило ранее агентство. Проверяющие посетили изолирующие ворота, разделяли пруд-охладитель и то, что осталось от Каховского водохранилища после разрушения плотины. Эксперты также осмотрели ворота, отделяющие сбросной канал близлежащей Запорожской теплоэлектростанции от водохранилища.

Ко всему прочему, директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук опроверг сообщения украинских СМИ о якобы принуждении к работе на станции сотрудников которые ранее уволились из за ситуации в регионе. Он также отверг утверждения украинских СМИ о стрельбе с территории станции. Также он добавил, что для запуска нескольких реакторов Запорожской атомной электростанции в режим генерации энергии понадобится около года.

Запорожская АЭС находится на левом побережье Днепра рядом с городом Энергодар. Она является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.