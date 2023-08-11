ДОНЕЦК, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство ДНР утвердило план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону, сообщило правительство республики. Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 16 по 22 августа

"Правительством утвержден план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в предстоящий отопительный период", — говорится в сообщении правительства ДНР в телеграм-канале.

Власти республики отметили, что в утвержденном документе четко определены все задачи, сроки их реализации и ответственные за них исполнители. В правительстве подчеркнули, что подготовительные мероприятия расписаны вплоть до ноября текущего года.

Кроме того, в рамках подготовки ДНР к отопительному сезону был создан Межведомственный оперативный штаб, который возглавил первый зампредседателя правительства республики Андрей Чертков. Согласно сообщению правительства ДНР, этот штаб скоординирует действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций. Главной задачей нового штаба стало эффективное и непосредственное реагирование на все возникающие вопросы.