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2023
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Правительство ДНР утвердило план подготовки к отопительному периоду
Энергосети
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Правительство ДНР утвердило план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону,... ПРАЙМ, 11.08.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, днр, отопительный сезон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДОНЕЦК, 11 авг — ПРАЙМ. Правительство ДНР утвердило план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону, сообщило правительство республики.
"Правительством утвержден план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, электроэнергетики, социальной сферы и жилищного фонда к работе в предстоящий отопительный период", — говорится в сообщении правительства ДНР в телеграм-канале.
Власти республики отметили, что в утвержденном документе четко определены все задачи, сроки их реализации и ответственные за них исполнители. В правительстве подчеркнули, что подготовительные мероприятия расписаны вплоть до ноября текущего года.
Кроме того, в рамках подготовки ДНР к отопительному сезону был создан Межведомственный оперативный штаб, который возглавил первый зампредседателя правительства республики Андрей Чертков. Согласно сообщению правительства ДНР, этот штаб скоординирует действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций. Главной задачей нового штаба стало эффективное и непосредственное реагирование на все возникающие вопросы.