МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии сократилась на 63,2%, до 662 миллионов долларов, сообщает компания. Прибыль DP World в первом полугодии снизилась на десять процентов

Скорректированная EBITDA снизилась на 56%, до 1,046 миллиарда долларов.

Маржинальность по EBITDA в первом полугодии составила 14,4% против 28,6% в январе-июне 2022 года.

В первом полугодии году выручка компании снизилась на 12,5% год к году и составила 7,283 миллиарда долларов. Снижение связано с уменьшением на 25,7% средневзвешенной цены реализации тонны алюминия на Лондонской бирже металлов.

В то же время, выработка электроэнергии электростанциями "Эн+" в первом полугодии сократилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 39,5 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.

"В 1 полугодии 2023 года общий объем выработки электростанций "Эн+" составил 39,5 миллиарда кВт.ч, сократившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится с сообщении.