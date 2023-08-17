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"ЭН+ ГРУПП" в первом полугодии сократила чистую прибыль на 63 процента
Энергосети
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Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии сократилась на 63,2%, до 662 миллионов долларов, сообщает компания. Скорректированная EBITDA снизилась на 56%, до 1,046... ПРАЙМ, 17.08.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, эн+ груп, электроэнегетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Эн+ Груп" по МСФО в первом полугодии сократилась на 63,2%, до 662 миллионов долларов, сообщает компания.
Скорректированная EBITDA снизилась на 56%, до 1,046 миллиарда долларов.
Маржинальность по EBITDA в первом полугодии составила 14,4% против 28,6% в январе-июне 2022 года.
В первом полугодии году выручка компании снизилась на 12,5% год к году и составила 7,283 миллиарда долларов. Снижение связано с уменьшением на 25,7% средневзвешенной цены реализации тонны алюминия на Лондонской бирже металлов.
В то же время, выработка электроэнергии электростанциями "Эн+" в первом полугодии сократилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 39,5 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"В 1 полугодии 2023 года общий объем выработки электростанций "Эн+" составил 39,5 миллиарда кВт.ч, сократившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится с сообщении.