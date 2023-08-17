Британцы ежегодно теряют миллиарды фунтов из-за медленного развития ветряков
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Жители Великобритании теряют каждый год по 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из-за высоких счетов на энергию и строгих правил, замедляющих строительство ветряных электростанций, следует из исследования британской некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU).
"Государственный аукцион для (строительства) новых офшорных ветряных электростанций, который должен завершиться в сентябре, может привести к реализации только нескольких проектов из-за правил министерства финансов, что оставит британцев, оплачивающих счета, в худшем положении из-за потери 1,5 миллиарда фунтов ежегодно", — сказано в документе.
Как отмечает ECIU, министерство финансов не учитывает прогнозы высоких цен на газ и устанавливает "произвольный лимит" на количество ветряных электростанций, которые могут быть построены в рамках контрактов.
Это приводит к тому, что в стране строится недостаточно мощностей для производства более дешевого и экологически чистого электричества. В результате британцы сталкиваются с высокими счетами на энергию, поскольку она вырабатывается с использованием газа, цены на который значительно выросли за последнее время, отмечается в исследовании.
Британия, как и страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств, поставила цель по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением, к 2050 году. Для реализации задачи во многих секторах экономики проводятся реформы: энергетика переводится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, транспорт электрифицируется, в промышленности внедряются энергоэффективные технологии и водород.
https://1prime.ru/Energy/20230817/841495844.html