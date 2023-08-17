МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Жители Великобритании теряют каждый год по 1,5 миллиарда фунтов стерлингов из-за высоких счетов на энергию и строгих правил, замедляющих строительство ветряных электростанций, следует из исследования британской некоммерческой организации Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU). Турция работает над возобновлением зерновой сделки, пишут СМИ

"Государственный аукцион для (строительства) новых офшорных ветряных электростанций, который должен завершиться в сентябре, может привести к реализации только нескольких проектов из-за правил министерства финансов, что оставит британцев, оплачивающих счета, в худшем положении из-за потери 1,5 миллиарда фунтов ежегодно", — сказано в документе.

Как отмечает ECIU, министерство финансов не учитывает прогнозы высоких цен на газ и устанавливает "произвольный лимит" на количество ветряных электростанций, которые могут быть построены в рамках контрактов.

Это приводит к тому, что в стране строится недостаточно мощностей для производства более дешевого и экологически чистого электричества. В результате британцы сталкиваются с высокими счетами на энергию, поскольку она вырабатывается с использованием газа, цены на который значительно выросли за последнее время, отмечается в исследовании.

Британия, как и страны Евросоюза, США, Япония и ряд других государств, поставила цель по достижению углеродной нейтральности, то есть баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением, к 2050 году. Для реализации задачи во многих секторах экономики проводятся реформы: энергетика переводится с ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии, транспорт электрифицируется, в промышленности внедряются энергоэффективные технологии и водород.