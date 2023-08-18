Среднегодовой счет за энергию в Британии может снизиться ниже 2 тысяч фунтов
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средний годовой счет за потребление энергии в Великобритании может впервые за год опуститься ниже отметки в две тысячи фунтов стерлингов этой осенью, такой прогноз сделала исследовательская компания Cornwall Insight.
Британский энергорегулятор Ofgem каждый квартал устанавливает порог стоимости счетов за энергию. Это означает, что средний годовой счет за газ и электричество не может превышать определенную сумму.
"Наш окончательный прогноз максимально допустимого размера счетов за энергию в октябре-декабре 2023 года предсказывает уменьшение стоимости счетов на 7%. Поскольку Ofgem понижает средние показатели потребления энергии для среднестатистического домохозяйства, мы прогнозируем порог цен для старых и новых показателей. Для новых показателей — 1 823 фунта, для старых — 1925 фунтов", — говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twitter).
Последний раз максимально допустимый размер счетов за энергию находился на отметке ниже двух тысяч фунтов стерлингов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Затем на фоне энергетического кризиса в стране из-за конфликта на Украине этот показатель начал резко повышаться и достиг в январе 2023 года рекордных 4 279 фунтов. В связи с этим британское правительство потратило миллиарды для оказания финансовой поддержки населению.
В настоящий момент максимальная стоимость годового счета за газ и электричество составляет 2 074 фунта. Новый порог цен будет установлен в конце августа и вступит в силу с октября 2023 года.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.
https://1prime.ru/Energy/20230818/841515480.html