МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средний годовой счет за потребление энергии в Великобритании может впервые за год опуститься ниже отметки в две тысячи фунтов стерлингов этой осенью, такой прогноз сделала исследовательская компания Cornwall Insight. В Британии назвали число детей, живущих за чертой бедности

Британский энергорегулятор Ofgem каждый квартал устанавливает порог стоимости счетов за энергию. Это означает, что средний годовой счет за газ и электричество не может превышать определенную сумму.

"Наш окончательный прогноз максимально допустимого размера счетов за энергию в октябре-декабре 2023 года предсказывает уменьшение стоимости счетов на 7%. Поскольку Ofgem понижает средние показатели потребления энергии для среднестатистического домохозяйства, мы прогнозируем порог цен для старых и новых показателей. Для новых показателей — 1 823 фунта, для старых — 1925 фунтов", — говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twitter).

Последний раз максимально допустимый размер счетов за энергию находился на отметке ниже двух тысяч фунтов стерлингов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Затем на фоне энергетического кризиса в стране из-за конфликта на Украине этот показатель начал резко повышаться и достиг в январе 2023 года рекордных 4 279 фунтов. В связи с этим британское правительство потратило миллиарды для оказания финансовой поддержки населению. Гонконгские инвестиции в британскую недвижимость удвоились за три года

В настоящий момент максимальная стоимость годового счета за газ и электричество составляет 2 074 фунта. Новый порог цен будет установлен в конце августа и вступит в силу с октября 2023 года.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

В мае 2023 года управление финансового надзора Великобритании сообщало, что число британцев, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек в прошлом мае до 10,9 миллиона в январе 2023 года, что составляет 21% от населения страны.