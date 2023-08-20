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Украинский БПЛА повредил электроподстанцию в курской Судже
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Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных... ПРАЙМ, 20.08.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, курск, суджа, атака беспилотников, электроподстанции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Курская область, город Суджа — в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа — 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.