МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Электрическая подстанция была повреждена в городе Суджа Курской области после трех сбросов с беспилотника, без света остались 5680 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Из вокзала Курска после атаки беспилотника эвакуировали 50 человек

"Курская область, город Суджа — в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию "Суджа — 8 марта" произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта, 1890 жилых домов, 5680 человек в Кореневском районе. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент проводится подключение источника резервного питания.