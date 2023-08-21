МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. "Россети Кубань" подключили 15 быстрых электрозаправочных установок (ЭЗС) в Сочинском энергорайоне, которые позволят зарядить электромобиль за 30-40 минут, сообщает компания. Долги за электричество в рознице сократились в первом полугодии

"Сочинский филиал компании "Россети Кубань" в рамках соглашения с компаниями-производителями оборудования обеспечил электроэнергией 15 электрозаправочных установок (ЭЗС) в Сочи и Туапсинском районе", — отмечается в сообщении.

Установленные зарядные станции относятся к категории "быстрых", благодаря чему электрокары будут заряжаться в течение 30-40 минут, обеспечивая запас хода до 200 километров пути. ЭЗС соответствуют международным требованиям, что позволяет заряжать все модели электромобилей, представленных на российском рынке.

Места для установки электрозарядных станций выбраны с учетом удобства их расположения для жителей населенных пунктов, говорят в компании. Зарядные станции подключены к работе во всех районах Сочи: в Адлерском районе – по улице Ленина; в Красной Поляне – на улице Защитников Кавказа; в Хостинском районе – на улицах Сухумское шоссе, Шоссейная и Платановая. В Центральном районе курорта семь электрозаправок функционируют на улицах Конституции СССР, Макаренко, Несебрская, Московская, Черноморская и Навагинская. Две зарядных станций расположены на улице Батумское шоссе Лазаревского района. Кроме того, энергетики подключили к электроснабжению установку в селе Бжид Туапсинского района.

Первые пять электрозаправок компании "Россети Кубань" были установлены в 2016 году в рамках реализации всероссийской программы "Россети" по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Одна из них находится на стоянке торговой галереи "Гранд Марина" (улица Несебрская, 1а), вторая – на территории Сочинских электросетей по улице Конституции, 42. Ещё три ЭЗС размещены в г. Сириус на территории образовательного центра "Сириус".