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2023
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Украина заявила, что Норвегия выделит ей $140 миллионов на энергетику
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Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и... ПРАЙМ, 25.08.2023
энергетика, энергосети, новости, норвегия, украина, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов.
"Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", — приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале.
Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения.
Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.