МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Норвегия выделяет 1,5 миллиарда крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения поставок электроэнергии и газа на Украину, в частности, средства направят на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры, сообщает украинское министерство энергетики. Венгрия выступила за продление запрета на импорт украинского зерна в ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко вместе с норвежской делегацией во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стере посетили один из энергетических объектов Украины, ранее поврежденный в результате взрывов.

"Правительство Норвегии выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (около 140 миллионов долларов) для обеспечения импорта газа и электроэнергии на Украину через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)", — приводит слова Йонаса пресс-служба минэнерго Украины в телеграм-канале.

Сообщается, что средства будут направлены на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в пострадавших от боевых действий районах, а также на закупку газа для аварийного хранения.

Галущенко отметил, что Украина заинтересована в норвежском опыте развития гидрогенерации. Также стороны обсудили сотрудничество по развитию оффшорной ветрогенерации.