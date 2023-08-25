МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска не наносят артиллерийских ударов непосредственно по территории Запорожской АЭС, но беспилотники "фиксируются". Киевские ракеты представляют опасность для ЗАЭС, утверждает Карчаа

"Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. А ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била. Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям", — сказал Балицкий.

По его словам, атомной станции сейчас "ничего не угрожает".

"Для того, чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться, уже не говоря от том, что она построена была при Советском Союзе и защищена даже от падения самолета", — отметил он.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.