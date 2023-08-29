2023-08-29T16:22:28+03:00
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2023-08-29T16:22:28+03:00
2023
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"Интер РАО" увеличило выработку электроэнергии на 5,8 процента
Энергосети
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"Интер РАО" в первом полугодии 2023 года увеличило выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на... ПРАЙМ, 29.08.2023
энергетика, энергосети, новости, интер рао, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" в первом полугодии 2023 года увеличило выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 1,7% — до 21,992 миллиона Гкал.