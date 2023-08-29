МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. "Интер РАО" в первом полугодии 2023 года увеличило выработку электроэнергии на 5,8%, до 62,741 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. В Минэнерго рассказали о работе над актуализацией Энергетической стратегии

Отпуск тепловой энергии с коллекторов вырос на 1,7% — до 21,992 миллиона Гкал.