МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ в Китай с января по август текущего года может сократиться почти на 18% год к году, до 2,6 миллиарда кВт.ч, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные китайской таможенной статистики. Китай и Никарагуа официально подписали соглашение о свободной торговле

"Экспорт электроэнергии из РФ в КНР с января по август может сократиться почти на 18% год к году, до 2,6 миллиарда кВт.ч, подсчитал "Ъ" на основе китайской таможенной статистики. Наибольшее падение поставок из Амурской области в Китай произошло в августе, когда потребление внутри региона резко росло на фоне аномальной жары, а выработка ГЭС снижалась из-за маловодья", — говорится в статье.

Наибольшее снижение поставок электроэнергии в Китай, по оценкам "Ъ", произошло в текущем месяце. В августе 2022 года объем экспорта в КНР превышал 530 миллионов кВт.ч, а в августе 2023 года показатель вряд ли достигнет даже 200 миллионов кВт.ч. Минэнерго 10 августа сообщало о снижении перетока в КНР по ЛЭП 500 кВ "Амурская-Хэйхэ" до 100-200 МВт с плановых 600 МВт. "Интер РАО" тогда подтверждало ограничения по ЛЭП 500 кВ, но в компании говорили о сохранении плановых поставок по линиям 110 и 220 кВ.

В "Системном операторе" (СО) сообщили "Ъ", что за восемь месяцев выработка всех ГЭС в ОЭС Востока снизилась на 2,9% год к году.

Сложившаяся энергодефицитная ситуация в ОЭС Востока также связана и с ограничением расходов воды на Зейской ГЭС на фоне гидрологической обстановки в бассейнах дальневосточных рек.

"Интер РАО" с 2022 года перестало детально раскрывать данные по объемам поставок за рубеж. В начале текущего года в компании сообщали, что в 2022 году экспорт во все страны, включая поставки в ЕС в первом полугодии, составлял 12-13 миллиардов кВт.ч. При этом поставки в Китай в 2022 году были на рекордно высоком уровне — примерно 4,7 миллиарда кВт.ч.

Накануне глава "Интер РАО" Борис Ковальчук заявил журналистам, что экспорт электроэнергии из России в Китай по итогам этого года будет выше, чем в 2021 году.