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2023
https://1prime.ru/Energy/20230907/841685180.html
Рост энергопотребления в ЕЭС России в текущем году ожидается выше прогноза
Энергосети
Новости
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Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч, что на 1,12% выше, чем годом ранее, следует из... ПРАЙМ, 07.09.2023
энергетика, рынки, энергосети, экономика, новости, россия, энергопотребление, еэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч, что на 1,12% выше, чем годом ранее, следует из материалов "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС).
В 2024 году энергопотребление прогнозируется в объеме 1,149 триллиона кВт.ч, в 2025 году — 1,179 триллиона кВт.ч.
В целом на период до 2029 года "Системный оператор" прогнозирует примерно двухпроцентный рост среднегодового потребления электроэнергии. Среднегодовой темп прироста потребления мощности на этот период ожидается на уровне 2,1%.