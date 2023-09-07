МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России по итогам 2023 года прогнозируется на уровне 1,119 триллиона кВт.ч, что на 1,12% выше, чем годом ранее, следует из материалов "Системного оператора ЕЭС" (СО ЕЭС). СМИ сообщили о сокращении экспорта электроэнергии из России в Китай

В 2024 году энергопотребление прогнозируется в объеме 1,149 триллиона кВт.ч, в 2025 году — 1,179 триллиона кВт.ч.

В целом на период до 2029 года "Системный оператор" прогнозирует примерно двухпроцентный рост среднегодового потребления электроэнергии. Среднегодовой темп прироста потребления мощности на этот период ожидается на уровне 2,1%.