МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Мировое потребление энергии продолжит расти до 2040 года, при этом на ископаемые виды топлива продолжит приходиться более 59% потребления, говорится в обзоре глобальных трендов в энергетической промышленности консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ). Глава Минэнерго Саудовской Аравии объяснил, что нужно мировым энергорынкам

"Мировое потребление энергии продолжит расти до 2040 года, достигнув пика в 677 эксаджоулей (ЭДж), и впоследствии скорректируется на 0,3% к 2050 году. При этом на ископаемые виды топлива продолжит приходиться более 59% потребления", — указывается в обзоре.

Снижение потребления в глобальной перспективе аналитики связывают с более активным внедрением технологий бережливого производства (включающих повторное использование энергии, снижение перепроизводства и комплексные меры организационного характера) начиная с 2030-х годов. При этом доля ВИЭ в 2050 году может вырасти с текущих 14% до 32%, что приведет к постепенному снижению потребления ископаемого топлива к 2050 году, полагают авторы обзора.

"Мы ожидаем разрыва между спросом и предложением энергии от 23 до 70 ЭДж в 2030 году, в зависимости от сценария. К 2050 году этот разрыв может еще вырасти и составить от 41 до 166 ЭДж соответственно. Данный дефицит, по нашим оценкам, невозможно будет перекрыть исключительно наращиванием ВИЭ – свое развитие получат и атомная энергетика, и ископаемые виды топлива", — отмечает руководитель аналитического центра "Яков и Партнёры" Геннадий Масаков.

Как отмечают авторы отчета, стимулом развивать ВИЭ сегодня является не только зеленая повестка, но и попытка разных стран обеспечить энергетический суверенитет и рост экономики. Тем не менее инвестиции в ВИЭ не только не растут, но даже приостанавливаются некоторыми ведущими мировыми компаниями, обращают внимание аналитики.

"Сохранение тренда на сокращение инвестиций в ВИЭ в ближайшие 7 лет может сдвинуть точку доминирования ВИЭ сильно за 2050 год. При этом глобальное восстановление баланса на энергорынке будет во многом зависеть в том числе от того, какой вариант развития энергетической отрасли выберет Россия", — отмечает Масаков.