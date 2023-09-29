МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. «Интер РАО» грозит приостановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Мера вступит в силу 1 октября, размер пошлины будет зависеть от курса рубля, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина. Посол рассказал о последствиях отказа Италии от российского газа

По ее словам, холдинг уже заявил странам-экспортерам о повышении цены на 7% с 1 октября.

«Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — отметила Панина изданию "Коммерсант".

Китай после закрытия экспорта в ЕС стал основным покупателем «Интер РАО». В прошлом году компания экспортировала в КНР рекордное количество электроэнергии — примерно 4,7 миллиона МВт, отмечает издание.

В этом году наблюдалось снижение объема поставок на фоне ограничений из-за энергодефицита на Дальнем Востоке.

21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на перечень товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины устанавливаются в размере 4-7% при курсе 80-95 рублей за доллар, при курсе менее 80 рублей ставка будет нулевой.