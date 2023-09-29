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"Интер РАО" пригрозил остановить экспорт электричества в Китай
Энергосети
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«Интер РАО» грозит приостановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Мера вступит в силу 1 октября,... ПРАЙМ, 29.09.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, китай, интер рао, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. «Интер РАО» грозит приостановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины. Мера вступит в силу 1 октября, размер пошлины будет зависеть от курса рубля, сообщила журналистам представитель компании Александра Панина.
По ее словам, холдинг уже заявил странам-экспортерам о повышении цены на 7% с 1 октября.
«Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — отметила Панина изданию "Коммерсант".
Китай после закрытия экспорта в ЕС стал основным покупателем «Интер РАО». В прошлом году компания экспортировала в КНР рекордное количество электроэнергии — примерно 4,7 миллиона МВт, отмечает издание.
В этом году наблюдалось снижение объема поставок на фоне ограничений из-за энергодефицита на Дальнем Востоке.
21 сентября правительство опубликовало постановление о введении с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года экспортных пошлин на перечень товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины устанавливаются в размере 4-7% при курсе 80-95 рублей за доллар, при курсе менее 80 рублей ставка будет нулевой.