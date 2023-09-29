МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Подготовка электросетевых объектов Группы «Россети» к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в регионах Северно-Кавказского федерального округа (СКФО) идет по графику, необходимы дополнительные меры для обеспечения надежности электроснабжения потребителей в Республике Дагестан, сообщил Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на федеральном штабе, который в Минеральных водах провел Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В числе первоочередных вопросов, решать которые необходимо при активном участии региональных властей, Николай Шульгинов назвал многолетнее тарифное недорегулирование; высокий физический износ электросетевых оборудования, что оборачивается высокой аварийностью в распределительных сетях; низкую платежную дисциплину. Дополнительные риски создают бесхозяйные объекты (в СКФО их более 2 тысяч); бездоговорное потребление электроэнергии, в том числе майнинговая деятельность.

В план работ Группы «Россети» включен ремонт 1,7 тыс. км линий электропередачи и более 1 тыс. единиц подстанционного оборудования. Также энергетики расчистят от растительности более 1 тыс. гектаров ЛЭП. Запасы оборудования и комплектующих уже сформированы. Обеспечена готовность 624 аварийно-восстановительных бригад и 174 резервных источников питания.

Андрей Рюмин подчеркнул, что финансирование ремонтной программы увеличено на 8% к уровню предыдущего года.

Он также добавил, что на особом контроле находится ситуация в регионах, где существуют серьезные риски нарушений электроснабжения, связанные с высоким износом оборудования. К этому привело многолетнее недофинансирование ремонтных и инвестиционных программ в условиях тарифных ограничений и низкой платежной дисциплины ряда крупных потребителей, включая организации ЖКХ.

«Помимо плановых работ ежегодно реализуется дополнительная программа по подготовке к осенне-зимнему периоду сетевого комплекса Республики Дагестан, в том числе в Махачкале. В этом году были разработаны первоочередные мероприятия на сумму 762 млн рублей. Кроме того, для данного региона, Ингушетии, Чеченской республики разработаны комплексные программы повышения надежности», — подчеркнул Андрей Рюмин.

Планируется финансирование данных программ с участием федерального бюджета и регионов. Проектно-изыскательские работы проводятся ПАО «Россети Северный Кавказ» за счет финансовой поддержки ПАО «Россети».

Объем инвестиционной программы Группы в регионах СКФО в 2023 году составляет 18,1 млрд рублей. Энергетики введут в работу более 2,3 тыс. км новых линий электропередачи и 158 МВА трансформаторной мощности. В числе крупнейших проектов — выдача 160 МВт мощности Кузьминской ветроэлектростанции на Ставрополье, технологическое присоединение к сетям Эльбрусского горнорудного комбината в Кабардино-Балкарии, реконструкция линии электропередачи 35 кВ «Бичесын — Поляна», которая является самой высокогорной в Карачаево-Черкесии.

В ходе рабочей поездки в СКФО Андрей Рюмин также провел совещания с руководством ПАО «Россети Северный Кавказ» и филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга.

На территории семи субъектов CКФО работают филиал ПАО «Россети» — МЭС Юга, компании «Россети Северный Кавказ» и «Чеченэнерго». Под управлением находятся 31,7 тыс. подстанций и трансформаторных подстанций общей мощностью 28,5 тыс. МВА, а также 145,5 тыс. км линий электропередачи.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.