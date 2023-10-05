МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш идет по графику, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил изучить вопрос о введении регулирования цен на мазут

Путин совместно с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной в четверг принимает участие в режиме видеоконференцсвязи в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур".

"Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, — это граждане Бангладеш", — сказал президент РФ в ходе церемонии.

Путин поздравил с новым значимым этапом строительства первой АЭС в Бангладеш, отметив, что этот флагманский проект отвечает интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономики, укрепление энергетической безопасности республики. Он также отметил, что он и премьер-министр Народной Республики постоянно держали строительство станции на личном контроле.

"Бангладеш — наш давний друг и добрый партнер, с которым мы взаимодействуем на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Основы российско-бангладешских отношений были заложены более полувека назад, когда в начале 70-х годов Советский Союз оказывал поддержку народу Восточной Бенгалии в его борьбе за независимость, а затем и в становлении нового государства Бангладеш", — сказал Путин.

"Росатом" осуществляет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2400 мегаватт.

Также Владимир Путин добавил, что с созданием АЭС "Руппур" Россия вместе с Бангладеш создает отрасль мирного атома.

"В рамках сотрудничества по проекту "Руппур" российская сторона готовит профильные высококвалифицированные кадры для атомной отрасли Бангладеш. В наших вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 80 бангладешских студентов, и в дальнейшем их число, безусловно, будет расти. Мы, по сути, создаём не просто атомную электростанцию — мы создаём в Бангладеш вместе с вами, дорогие друзья, целую атомную отрасль, отрасль мирного атома", — сказал он на церемонии завоза ядерного топлива.

Путин заявил, что с 2022 года на площадке АЭС работает учебно-тренировочный центр для эксплуатационного бангладешского персонала.

"Подготовленные в его стенах специалисты будут заниматься обеспечением основных технологических процессов на станции, и к настоящему моменту такое обучение прошли уже более тысячи бангладешцев. Благодаря полученным ценным профессиональным навыкам и знаниям они могут быть востребованы не только в атомной, но и во многих других промышленных отраслях экономики Бангладеш", — добавил он.