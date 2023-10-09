БРЮССЕЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Разногласия между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем выстраиваются вокруг вопроса цен на электроэнергию, рассказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. Макрон призвал реформировать Евросоюз, передает Politico

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило о двухдневном визите Макрона в Гамбург 9-10 октября, где он проведет неформальные встречи с Шольцем. Отмечалось, что встречи лидеров пройдут в приватном формате без итоговой декларации или анонсов.

Франсуа Асселино отмечает, что Берлин и Брюссель требуют определять оптовую цену электроэнергии на основе цен на газ, что невыгодно для Франции, у которой есть дешевый источник энергии — атомные электростанции.

Кроме того, Макрону и Шольцу предстоит обсудить проблему потока нелегальных мигрантов, вопрос о роли евро и стагфляции экономики и конфликт на Украине.

Асселино считает, что отношения между Францией и Германией находятся в напряжении, а лидеры обеих стран редко встречаются и потеряли хватку в решении проблем, стоящих перед Европой и своими странами.

Конфликты возникли еще в прошлом году из-за разногласий по энергетике и обороне, а ситуация усугубилась после переноса встречи правительств Франции и Германии.

"Это (напряжение между странам – ред.) не является проблемой личного характера, хотя Макрон и Шольц совсем разные. Проблема цен на электричество представляет веху того, в чем они отличаются", — считает эксперт.