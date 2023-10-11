Сбербанк назвал реализацию инвестпрограмм ключевым вызовом электроэнергетики
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сбербанк выделил шесть ключевых вызовов для российской электроэнергетики, в том числе реализацию инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей и интеграцию рыночных механизмов, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.
"Сейчас перед отраслью стоит шесть ключевых вызовов. Это реализация инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей, поиск баланса между надежностью и эффективностью оборудования, дальнейшая интеграция рыночных механизмов, выбор приоритетов разработки эффективного механизма поддержки технологий, а также переосмысление вопроса оптимальных распределений расходов между регуляторами, генераторами и потребителями", — рассказал он на бизнес-завтраке Сбербанка на Российской энергетической неделе.
Зампред правления банка отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 миллиона человек. По его словам, российская энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.
Одно из ключевых конкурентных преимуществ российской энергетики — низкие цены на энергию как для промышленности, так и для населения — отечественная энергия в разы дешевле западной, считает Попов. Кроме того, отечественная энергетика хорошо сбалансирована по способам генерации: 20% — атомная энергия, 19% — гидроэнергия, 48% — газ и 13% — уголь.
"Даже несмотря на падение ВВП в прошлом году, потребление энергии осталось в положительной зоне. Это показывает, что отрасль гораздо менее волатильна, чем экономика в целом, и является демпфирующим фактором для ее развития", — заключил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/Energy/20231011/841948923.html