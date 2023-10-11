МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сбербанк выделил шесть ключевых вызовов для российской электроэнергетики, в том числе реализацию инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей и интеграцию рыночных механизмов, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов. Россиян предостерегли от опасной инвестиции

"Сейчас перед отраслью стоит шесть ключевых вызовов. Это реализация инвестиционных программ, устранение дефицита мощностей, поиск баланса между надежностью и эффективностью оборудования, дальнейшая интеграция рыночных механизмов, выбор приоритетов разработки эффективного механизма поддержки технологий, а также переосмысление вопроса оптимальных распределений расходов между регуляторами, генераторами и потребителями", — рассказал он на бизнес-завтраке Сбербанка на Российской энергетической неделе.

Зампред правления банка отметил, что доля отрасли в ВВП составляет 2,3%, в ней занято 1,5 миллиона человек. По его словам, российская энергетика находится в хорошем и эффективном состоянии, имеет высокий потенциал к развитию и низкую закредитованность, привлекательные оптовые и розничные цены на электроэнергию.

Одно из ключевых конкурентных преимуществ российской энергетики — низкие цены на энергию как для промышленности, так и для населения — отечественная энергия в разы дешевле западной, считает Попов. Кроме того, отечественная энергетика хорошо сбалансирована по способам генерации: 20% — атомная энергия, 19% — гидроэнергия, 48% — газ и 13% — уголь.

"Даже несмотря на падение ВВП в прошлом году, потребление энергии осталось в положительной зоне. Это показывает, что отрасль гораздо менее волатильна, чем экономика в целом, и является демпфирующим фактором для ее развития", — заключил он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.