МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. "Интер РАО" договорилось с Китаем о включении экспортной пошлины в размере 7% в стоимость экспортируемой электроэнергии с 1 октября, сообщила журналистам в кулуарах Российской энергетической недели представитель энергокомпании Александра Панина. Китай может дополнительно простимулировать экономику, пишет СМИ

"Договорились с Китаем. Китай повышает цену по нашему контракту на размер пошлины с 1 октября", — сказала она, уточнив, что речь идет о повышении цены на 7%.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Тем не менее, в "Интер РАО" подчеркнули, что рост цены электроэнергии для Китая на 7% не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.

Ранее в четверг она сообщила, что "Интер РАО", договорилось с Китаем о включении экспортной пошлины в размере 7% в стоимость экспортируемой электроэнергии с 1 октября.

"Для "Интер РАО" ничего не изменится со стороны рентабельности, для потребителей Дальнего Востока ничего не изменится… Только бюджет РФ наполнится за счет повышенного платежа китайской стройной", — сказала она.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.