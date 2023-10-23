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2023
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В Киеве рассказали о критическом состоянии энергетической системы
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Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, поскольку угольных запасов недостаточно для отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Киевский режим... ПРАЙМ, 23.10.2023
энергетика, энергосети, экономика, новости, украина, газ, уголь, отопительный сезон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, поскольку угольных запасов недостаточно для отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", — написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его слвоам, Украине необходимо 1,8 — три миллиона тонн угля, при этом заготовлено только около 700 тысяч тонн.
Азаров подытожил, что украинская энергетическая система абсолютно не готова к зимнему сезону.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что энергосистема Украины этой зимой столкнется с проблемами.