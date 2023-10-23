МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, поскольку угольных запасов недостаточно для отопительного сезона, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. На Украине признали, что Киев не выживет без денег США

"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", — написал Азаров в своем Telegram-канале.

По его слвоам, Украине необходимо 1,8 — три миллиона тонн угля, при этом заготовлено только около 700 тысяч тонн.

Азаров подытожил, что украинская энергетическая система абсолютно не готова к зимнему сезону.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что энергосистема Украины этой зимой столкнется с проблемами.