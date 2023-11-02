МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проконтролирует переход на дифференцированный тариф на электроэнергию в тех регионах, где будет применяться данное нововведение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. ФАС возбудила дело в отношении Альфа-банка

"В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы, с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" (перекрестного субсидирования — ред.) в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)", — сообщила ФАС.

"Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует", — подчеркивает ведомство.

Переход на дифференцированные тарифы позволяет снизить "перекрестку", а также бороться с "серым" майнингом, объясняет решение ФАС. Нововведение при расчете тарифов на электроэнергию может применяться в тех регионах, где есть проблема перекрестного субсидирования, обращают внимание в антимонопольной службе.

"Для регионов, у которых не стоит вопрос о превышении на 2024 год фактического размера "перекрестки",… данное нововведение не является актуальным", — подчеркивают в ведомстве.

Минэнерго поддерживает данные предложения ФАС, сообщили РИА Новости в министерстве. "Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта Российской Федерации", — пояснили в министерстве.

Механизм перекрестного субсидирования позволяет устанавливать тариф на электроэнергию для определенных категорий ниже "экономически обоснованного" за счет его увеличения для иных потребителей. В апреле 2020 года по поручению правительства ФАС разработала график снижения "перекрестки". Согласно документу, в 2021 году ее объем оценивался в 239,4 миллиарда рублей, а к 2031 году он должен уменьшиться на 23 миллиарда. Однако пока остановить рост перекрестного субсидирования в электроэнергетике не удается, более того, по подсчетам экспертов Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, по итогам текущего года его прирост станет максимальным, а в общей сложности объем субсидирования достигнет 294 миллиардов рублей.