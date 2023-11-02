2023-11-02T14:54:21+03:00
2023-11-02T14:54:21+03:00
2023-11-02T14:54:21+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20231102/842157166.html
Путин подписал закон об агрегаторах спроса на оптовом рынке электроэнергии
Энергосети
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для деятельности агрегаторов спроса на оптовом рынке электроэнергии и мощности, следует из... ПРАЙМ, 02.11.2023
энергетика, энергосети, экономика, новости, россия, путин, закон, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для деятельности агрегаторов спроса на оптовом рынке электроэнергии и мощности, следует из официального документа.
Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что механизм управления спросом на электроэнергию позволит изменить график нагрузки конечных потребителей в ответ на изменение цен на рынке или стимулирующие выплаты.
Пилотный проект показал положительные результаты, так как он способствует равномерной нагрузке на энергосистему и снижает пиковую нагрузку. В 2022 году экономический эффект для всех покупателей оптового рынка от применения этого механизма составил более 1,7 миллиарда рублей.
Новый закон также устанавливает правовой статус для агрегаторов и вводит новый вид услуг — управление изменениями режима потребления электроэнергии. Закон также требует от гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций соблюдать установленные показатели финансовой дисциплины.
Контроль за выполнением этих показателей будет осуществляться "Советом рынка", а сроки вступления закона в силу предусмотрены с 1 января 2024 года.