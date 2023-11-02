МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для деятельности агрегаторов спроса на оптовом рынке электроэнергии и мощности, следует из официального документа. Путин назвал развитие российской экономики стабильным

Премьер-министр России Михаил Мишустин пояснил, что механизм управления спросом на электроэнергию позволит изменить график нагрузки конечных потребителей в ответ на изменение цен на рынке или стимулирующие выплаты.

Пилотный проект показал положительные результаты, так как он способствует равномерной нагрузке на энергосистему и снижает пиковую нагрузку. В 2022 году экономический эффект для всех покупателей оптового рынка от применения этого механизма составил более 1,7 миллиарда рублей.

Новый закон также устанавливает правовой статус для агрегаторов и вводит новый вид услуг — управление изменениями режима потребления электроэнергии. Закон также требует от гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций соблюдать установленные показатели финансовой дисциплины.

Контроль за выполнением этих показателей будет осуществляться "Советом рынка", а сроки вступления закона в силу предусмотрены с 1 января 2024 года.