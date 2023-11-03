МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. За январь-сентябрь 2023 года «Россети» присоединили к ЕНЭС 1,4 ГВт мощности, из которых более 50 процентов составляет доля прямых потребителей, также были подключены объекты распределительного комплекса и генерации, заявил первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководством филиалов — МЭС.

На совещании подвели итоги деятельности компании «Россети» по управлению Единой национальной электрической сетью. Муров рассказал о ходе реализации инвестиционной программы, результатах работы по технологическому присоединению потребителей к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), обеспечении надежного функционирования инфраструктуры, а также о ключевых задачах компании.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в Восточном предприятии МЭС Урала, где удельная аварийность за 9 месяцев 2023 года снизилась на 55% к сопоставимому периоду прошлого года. Оно обеспечивает электроэнергией Нижневартовский район Югры. Также в числе лидеров отмечены Ленинградское предприятие МЭС Северо-Запада и Валдайское предприятие МЭС Центра, достигшие снижения аварийности на 36% и 32% соответственно.

В ближайшее время компания завершит крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (являются ресурсной базой газопровода «Сила Сибири»).

Также планируются пуски объектов ЕНЭС в Сибири и на Дальнем Востоке для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Компания завершит реконструкцию подстанций 330 кВ и 500 кВ, влияющих на надежность региональных энергосистем, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области.