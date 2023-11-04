МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Окончательного решения по выводу электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины пока нет, идет работа с учетом того, что компания "Интер РАО" договорилась с контрагентами, сообщил журналистам глава Минэнерго России Николай Шульгинов. Пошлина на экспорт российской нефти вырастет с 1 октября

"Окончательное решение не принято. Пока работа идёт с учетом того, что компания договорилась с контрагентами", — сказал он в кулуарах экспозиции Минэнерго РФ "Энергия жизни" в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Представитель "Интер РАО" Александра Панина в сентябре сказала журналистам, что компания рассматривает возможность обратиться к правительству с просьбой исключить энергетику из перечня товаров, на которые распространяются экспортные пошлины. Минэнерго РФ поддержало эту инициативу.

Позднее, в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин получил обращение "Интер РАО" о выводе электроэнергии из-под гибкой экспортной пошлины, изучает экономику и контракты.

Российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года ввело гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под гибкую пошлину, в частности, попал экспорт электроэнергии в дальнее зарубежье. Гибкая пошлина составляет от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. Так, при курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составит 4%, при курсе в 85-90 рублей — 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей — 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% будет применяться при курсе выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется.

На фоне введения такой пошлины "Интер РАО" в конце сентября предложило своим контрагентам, которые не входят в ЕАЭС, повысить стоимости на экспортируемую электроэнергию на 7% с 1 октября, в противном случае компания будет вынуждена ограничить, либо вовсе прекратить поставки. Панина поясняла, что речь идет о Китае, Монголии, Азербайджане, Южной Осетии. Позднее в компании сообщили, что договорились с Монголией и Китаем об увеличении цены на экспорт электроэнергии с октября на 7%. По словам Паниной, рост цены электроэнергии для Китая не изменит рентабельность "Интер РАО", деньги от продаж пойдут в бюджет.