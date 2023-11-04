МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Рост выработки электроэнергии в России на текущий момент составляет около 1%, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24". В Минэнерго рассмотрят идею вывода электроэнергии из-под экспортной пошлины

"По электроэнергии: рост потребления идет. Рост выработки идет примерно на 1%, поэтому мы развиваемся. Значит, мы адаптировались ко всем ограничениям санкционным", — сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия".

Министр энергетики Николай Шульгинов в конце октября сообщал РИА Новости, что рост потребления электроэнергии в России вернулся к 1% после замедления в начале месяца. Прогноз по итогам года сохраняется — увеличение на 1% и более.

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.