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2023
https://1prime.ru/Energy/20231104/842176692.html
Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии
Энергосети
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Рост выработки электроэнергии в России на текущий момент составляет около 1%, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24". "По электроэнергии: рост... ПРАЙМ, 04.11.2023
энергетика, энергосети, новости, россия, электроэнергия, николай шульгинов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Рост выработки электроэнергии в России на текущий момент составляет около 1%, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в эфире телеканала "Россия 24".
"По электроэнергии: рост потребления идет. Рост выработки идет примерно на 1%, поэтому мы развиваемся. Значит, мы адаптировались ко всем ограничениям санкционным", — сказал он в ходе международной выставки-форума "Россия".
Министр энергетики Николай Шульгинов в конце октября сообщал РИА Новости, что рост потребления электроэнергии в России вернулся к 1% после замедления в начале месяца. Прогноз по итогам года сохраняется — увеличение на 1% и более.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.