МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В 2023 году объем ремонтной программы в Республике Дагестан филиала ПАО «Россети» — МЭС Юга, который обсуживает магистральные сети, составил 157 миллионов рублей, филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» направил 546 миллионов рублей на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) распределительного комплекса, реализуются дополнительные работы к ОЗП на сумму 1,2 млрд рублей за счет федеральных средств, сообщил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на совещании о ситуации в топливно-энергетическом комплексе Дагестана, которое в Махачкале провел Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Рюмин напомнил, что в августе 2023 года в период сверхнормативных нагрузок на оборудование, возникших на фоне высоких температур и незаконного потребления, была разработана программа снижения рисков ограничения потребителей в текущий ОЗП. Предусмотрена замена трансформаторов на 19 энергообъектах. Работы на большей части подстанций завершены.

Кроме того, для решения накопившихся в предыдущие годы проблем Минэнерго России утвердило первоочередные мероприятия Программы повышения надежности Республики Дагестан с учетом Махачкалы на 2023-2026 годы. Общая стоимость мероприятий — 11,8 млрд рублей. По 17 приоритетным объектам проектно-изыскательные работы завершены, проводится государственная экспертиза.

С участием Группы «Россети» сформирован комплексный план, направленный на стабилизацию ситуации в сетевом комплексе и обеспечение надежного электроснабжения потребителей в регионе. В числе ключевых задач — повышение платежной дисциплины, ликвидация бездоговорного потребления, консолидация сетевых объектов. Документ проходит согласование в органах власти.

«Россети» готовы системно решать задачи, связанные с повышением надежности электроснабжения потребителей и модернизацией сетевой инфраструктуры Республики Дагестан. Мы понимаем, что это важно для реализации большого потенциала региона. Однако необходим комплексный подход, активное участие всех заинтересованных сторон для нормализации ситуации с платежами за электроэнергию, противодействия незаконному потреблению, консолидации сетей и искоренения проблемы бесхозяйных объектов», — отметил Андрей Рюмин.

Генеральный директор ПАО «Россети» также принял участие в стратегической сессии о развитии побережья Каспийского моря Дагестана, которую провел Глава Республики Сергей Меликов. В частности, рассмотрен вопрос электроснабжения туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» и Всероссийского детского центра «Дагестан». Предполагается строительство новой подстанции 110 кВ, а также линий электропередачи 10-110 кВ.

Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Северный Кавказ", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.