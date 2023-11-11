МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Киев может атаковать российскую энергетическую инфраструктуру в том случае, если Россия возобновит бомбардировки по украинским энергосетям зимой, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко изданию Politico.

Как сообщает автор статьи, министр, отвечая на вопрос, может ли реакция Киева включать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, заявил, что "это было бы только справедливо".

"Отвечая (на российские атаки), мы бы использовали тот же подход, атаковав их энергетическую инфраструктуру", — заявил Галущенко газете после встречи с чиновниками администрации президента США Джо Байдена и американскими законодателями.

Отмечается, что при этом он подчеркнул, что не является служащим украинских войск и не обсуждал возможные атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с американскими правительственными чиновниками.

Ранее начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов рассказал, что зимой этого года Киев будет активно атаковать российские регионы дронами. Кроме того, он подверкнул, что Украина ожидает многочисленных атак с российской стороны.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.