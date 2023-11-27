МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго рассчитывает за 2-3 дня полностью восстановить энергоснабжение на юге России, нарушенное непогодой, заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"В… Российской Федерации 1,9 миллиона человек были обесточены. На текущий момент это порядка 1,2 миллиона человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". В Крыму из-за шторма без света остались почти полмиллиона человек

"Надеемся, что совместными усилиями энергетиков с помощью региональных властей в течение двух-трех дней нам удастся полностью ликвидировать перерывы в электроснабжении, а если в целом, то полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены, останутся распределительные сети и заявки по 0,4 кило-вольта", — отметил замминистра.

"Основные восстановительные работы у нас будут продолжаться в течение двух-трех дней, это республика Крым, это Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики", — добавил Грабчак.

Также замминистра сообщил, что энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России, используется помощь других регионов.

"Традиционно помощь из других регионов используется. Этот случай не исключение. Энергетики направили дополнительные бригады. Ситуация достаточно тяжелая, и в этом году вход в зиму непростой для энергетиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".