МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Крыму уволят нескольких руководителей районных электрических сетей ГУП "Крымэнерго", проходящих проверки из-за длительной ликвидации последствий шторма в регионе, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

"Черноморского начальника РЭС (начальника РЭС Черноморского района Крыма — ред.) уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Уже без служебной проверки видно, что не принимались соответствующие меры (по восстановлению электроснабжения — ред). По "Крымэнерго" в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах", — сказал политик журналистам.

Ранее сообщалось, что 30 ноября в отношении глав муниципалитетов и руководителей отделений компании "Крымэнерго" началось расследование из-за длительного восстановления электроснабжения в домах крымчан, в ходе которого впоследствии были выявлены нарушения.

26-27 ноября на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон. Ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".