2023-12-05T13:26:37+03:00
2023-12-05T13:26:37+03:00
2023-12-05T13:26:37+03:00
2023
https://1prime.ru/Energy/20231205/842462737.html
В Крыму сообщили об увольнениях сотрудников "Крымэнерго" после шторма
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В Крыму уволят нескольких руководителей районных электрических сетей ГУП "Крымэнерго", проходящих проверки из-за длительной ликвидации последствий шторма в регионе, рассказал... ПРАЙМ, 05.12.2023
энергетика, общество , энергосети, экономика, новости, россия, крым, шторм, электроснабжение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Крыму уволят нескольких руководителей районных электрических сетей ГУП "Крымэнерго", проходящих проверки из-за длительной ликвидации последствий шторма в регионе, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Черноморского начальника РЭС (начальника РЭС Черноморского района Крыма — ред.) уже уволили, планируется увольнение начальника РЭС в Сакском районе. Уже без служебной проверки видно, что не принимались соответствующие меры (по восстановлению электроснабжения — ред). По "Крымэнерго" в целом чистки продолжаются, еще будут замены руководящего состава, я имею в виду начальников подразделений на местах", — сказал политик журналистам.
Ранее сообщалось, что 30 ноября в отношении глав муниципалитетов и руководителей отделений компании "Крымэнерго" началось расследование из-за длительного восстановления электроснабжения в домах крымчан, в ходе которого впоследствии были выявлены нарушения.
26-27 ноября на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон. Ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".