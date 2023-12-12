НОВОСИБИРСК, 12 дек — ПРАЙМ. Исторический максимум потребления электроэнергии достигнут в Новосибирской области 11 декабря при среднесуточной температуре воздуха в минус 28,8 градуса, побит рекорд 1990 года, сообщает МинЖКХ и энергетики региона в своем Telegram-канале. Газпром установил рекорд поставок газа российским потребителям

"В энергосистеме Новосибирской области 11 декабря в 18.00 (14.00 мск) зафиксирован новый максимум потребления на уровне 3044 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха —28,8 ºС", — говорится в сообщении.

В МинЖКХ и энергетики области отметили, что новое значение потребления превысило предыдущий исторический максимум на 21 МВт, который был зафиксирован в 1990 году при среднесуточной температуре воздуха —28,3 градуса.

"Достижение максимума потребления электрической мощности по энергосистеме Новосибирской области связано с периодом аномально низких температур наружного воздуха на протяжении пяти дней подряд, что привело к увеличению потребления энергии системами электроотопления", — пояснили в министерстве.

В настоящее время в Новосибирске температура воздуха около минус 29 градусов.