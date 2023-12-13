СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Модернизация сетей и устаревших трансформаторных подстанций будет проведена в Крыму компанией "Крымэнерго", на эти цели в 2024 году планируется направить до 1,5 миллиарда рублей, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. В Крыму сообщили об увольнениях сотрудников "Крымэнерго" после шторма

Ветхость сетей классом напряжения 0,4 и 10 киловольт и устаревшие трансформаторные подстанции стали одной из причин масштабного обесточивания во многих районах полуострова во время сильного шторма, сказал глава Крыма.

"Доходная часть "Крымэнерго" будет увеличена, на восстановление и модернизацию сетей будут направлены средства. Первоочередные 50 миллионов рублей будут направлены на замену трансформаторов, до конца года в этом районе планируется заменить оборудование 25 ТП (трансформаторных подстанций класса напряжения 10 киловольт)", – сказал Аксенов журналистам.

По его словам, в среднем стоимость одной ТП, которая используется для жилых районов, составляет 1,5-2 миллиона рублей. Наиболее проблемный с точки зрения устаревшего оборудования и состояния сетей является Симферопольский район, в котором проживает большое число потребителей, сказал Аксенов.

"Еще 500 миллионов в следующем году направим на замену ТП, плюс до 1 миллиарда рублей планируем в рамках инвестиционной программы в следующем году направить на ремонт и модернизацию сетей", — сказал глава республики.

На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки — Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным Аксенова, из-за удара стихии без электричества в Крыму оставались почти 1,2 миллиона крымчан (500 тысяч абонентов).