МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Состояние электросетевого комплекса в ряде регионов России требует дополнительных инвестиций, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов. Минэнерго раскрыло сумму долгов россиян за электричество

"Здесь сказывается многолетнее недофинансирование комплекса. Инвестиции нужно увеличивать, это понятно. Сейчас нас волнуют регионы, у которых очень плохое состояние электросетевого комплекса. За счет бюджетного источника на программу повышения надежности выделено 31 миллиард рублей для 9 регионов. Но и этих денег недостаточно", — отметил министр.

В настоящее время энергетики борются с массовыми отключениям энергоснабжения в ряде регионов России. Неблагоприятные погодные условия затрудняют восстановление, а также приводят к новым отключениям.

"Аномальные погодные условия сейчас таковы, что превентивные меры, в том числе и точечная модернизация, не позволят избежать существенных последствий для электросетевого комплекса", — констатировал Шульгинов.

По данным Минэнерго, сначала нарушение энергоснабжения произошло в ноябре в шести регионах, а потом в четырёх новых регионах, а также в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае. Сейчас снова произошли отключения в Ростовской области. В Донецкой и Луганской республиках тяжелейшая ситуация, отмечают в министерстве. Причем в Ростовской области энергетики восстанавливают энергоснабжение повторно.