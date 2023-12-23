МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что зимой не будет общенациональных отключений электроэнергии. "Неконтролируемый хаос". На Украине запаниковали в преддверии катастрофы

"Мы более подготовлены, чем раньше, мы считаем, что общенациональных отключений не будет, мы знаем, как лучше защититься от атак", — заявил Харченко в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопросы о том, что он ждет от зимы.

Как отметил Харченко, от союзников зимой в основном нужны средства противовоздушной обороны, а не одеяла.

Ранее директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик заявлял, что большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе.

В октябре украинское издание "Страна.ua" сообщало, что министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан, что этой зимой возможны новые длительные отключения электроэнергии.