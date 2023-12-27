КИШИНЕВ, 27 дек — ПРАЙМ. Закупка всего необходимого для Молдавии объема электроэнергии только в Румынии вместо Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, повысит цены как в самой республике, так и во всем регионе, считает молдавский министр энергетики Виктор Парликов. В Молдавии прокомментировали назначение иностранца в ЦБ страны

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. В сентябре Молдавская ГРЭС и государственная компания Energocom продлили контракт на поставку электроэнергии до конца 2024 года по цене в 66 долларов за 1 МВт.ч.

"Контракт (с Молдавской ГРЭС – ред.) дает нам… предсказуемые цены и более выгодные, чем альтернатива, если бы мы покупали в Румынии. Мы покупаем объемы и в Румынии, но они ограниченные… Если мы будем покупать все объемы на румынском рынке, то, я думаю, и в Румынии цены взлетят, и мы окажемся с более высокими ценами во всем регионе. Через этот контракт мы обеспечиваем стабильность цен у нас, у наших потребителей", — сказал Парликов в эфире телеканала Moldova 1.

Министр добавил, что закупки на левом берегу обеспечивают и стабильность в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. "Ноябрь 2022 года показал, что если они (Тирасполь — ред.) пару месяцев не поставляют нам электричество, то практически остаются без денег в бюджете и это ведет к дестабилизации, чего мы не хотим", — сказал глава минэнерго.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре прошлого года Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию.