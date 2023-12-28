МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уходящий год преподнес российским энергетикам новые сюрпризы, некоторые из них стали настоящими вызовами. При этом часть проблем, переданных прошлыми годами в "наследство" уходящему, осталась нерешенной, а некоторые еще и "прибавили в весе". Но главное — электроэнергетика по-прежнему демонстрирует устойчивость и не дает поводов сомневаться в надежности. Мишустин поздравил россиян с Днем энергетика

Среди главных событий года в отрасли опрошенные РИА Новости эксперты называют рекорды энергопотребления, сложности импортозамещения, внеплановые тарифные решения, небывалый рост "перекрестки" и дефицит кадров — как специалистов, так и просто рабочих рук.

СЮРПРИЗЫ — ПРИЯТНЫЕ И НЕ ТОЛЬКО

Неожиданным и, безусловно, приятным моментом уходящего года в отрасли, по мнению старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Булгакова, стал рост потребления электроэнергии. В целом по стране он оказался ожидаемым (в пределах прогнозируемых Минэнерго 1,5%), но в отдельных энергосистемах — на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке — стал рекордным. Настолько, что в случае с ДФО привел к сокращению объемов самого перспективного направления экспорта российской электроэнергии — в Китай. Стали известны итоги 2023 года в космонавтике

С учетом новых реалий энергетики прогнозируют дефицит свободной мощности на Юге, в Сибири и на Дальнем Востоке в ближайшие годы примерно в 3 ГВт. Покрыть его предстоит за счет строительства новых электростанций и магистральных линий электропередачи.

Во многом росту энергопотребления способствовало развитие промышленности и реализация крупных проектов в отдельных регионах. И здесь энергетики столкнулись с новым дефицитом — теперь уже кадровым. Сказались отложенный спрос из-за пандемии, изменения экономики после февраля 2022 года, а также санкции, полагает гендиректор инжиниринговой компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. "Рост потребности крупных компаний в новых стройках, реконструкциях, производствах ожидался, но не в таком объеме… Если нехватка инженеров была ожидаемой, монтажников — возможной, то, например, логистов — казалась невозможной", — отмечает он.

Еще одной неприятной неожиданностью для отрасли в уходящем году стало усиление фискальной нагрузки, в частности, налог на сверхприбыль. "Взимать налог на сверхприбыль с электросетевых компаний не вполне корректно: выручка сетевых организаций полностью регулируется, поэтому говорить о возникновении незапланированных доходов нельзя", — считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Общая величина этого сбора с компаний отрасли, по его подсчетам, составила около 25 миллиардов рублей. При этом, по данным Минфина, от всех компаний, попавших под налог, бюджет РФ по состоянию на 26 декабря уже получил 315 миллиардов рублей при плане в 300 миллиардов.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ

Новые сюрпризы не снимали с энергетиков обязанности решать старые проблемы. Российской промышленности нужно два года, чтобы она "встала, отряхнулась, посмотрела и обеспечила импортозамещение", говорили весной 2022 года чиновники Минэнерго. Прогноз оказался слишком оптимистичным. Вопросы импортозамещения и технологического суверенитета в энергетике по-прежнему актуальны, особенно для генерирующих компаний. Они говорят, что продолжают испытывать сложности с эксплуатацией иностранных парогазовых турбин и видят неопределенность с ними в дальнейшем.

"Нужно просто дать энергомашиностроителям время на раскрытие своего потенциала, который ранее сдерживался присутствием на нашем рынке транснациональных зарубежных производителей", — уверен заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. "Пока же приходится констатировать, что отечественное машиностроение не может удовлетворить объективные потребности энергетиков. А пути альтернативных поставок оборудования и комплектующих формируются медленнее, чем это необходимо", — резюмирует Сасим.

Еще одна старая проблема — перекрестное субсидирование, особый механизм сдерживания тарифов на электроэнергию для населения. "Это вид оплаты за электроэнергию, при котором устанавливаются различные тарифы для различных групп потребителей (промышленные и население). Этот инструмент появился как элемент социальной защиты населения в период перестройки. Основная цель его — сделать услугу электроэнергии более доступной для населения", — говорит руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

Несколько лет назад по поручению правительства России Федеральная антимонопольная служба разработала график ежегодного снижения уровня "перекрестки", согласно которому ее объем к 2031 году в сетевых тарифах должен был сократиться до 216,5 миллиарда рублей. Но произошло все ровно наоборот. По итогам тарифной кампании 2023 года ситуация с перекрестным субсидированием резко ухудшилась и достигла своего максимума за все время его официального публикования — 294 миллиарда рублей, приводят данные в Институте экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

В частности, свой взнос в рост "перекрестки" внесло решение внепланово повысить с 1 мая тарифы на услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6,3%. С одной стороны, это стало финансовым подарком "Россетям", но с другой, неприятностью для промышленности, которую вновь поставили перед фактом — платить больше. Груз перекрестного субсидирования вынуждает промпредприятия переходить на собственную генерацию электроэнергии, в то время как оставшимся в рынке компаниям приходится платить еще больше, поскольку растущий объем "перекрестки" распределяется между меньшим количеством участников.

"На текущий момент в тарифах для юридических лиц до 65% цены — это скрытые налоги на физлиц, новую генерацию и многое другое. Это делает единую электросистему (ЕЭС) невыгодным поставщиком электроэнергии для крупных потребителей и подталкивает их к строительству своей генерации, что в свою очередь снижает конкурентоспособность ЕЭС. Получается замкнутый круг", — отмечает Бельский.

ОДНИМ РЕКОРДЫ, ДРУГИМ — ТЯЖКИЙ ТРУД

Очевидно, что нерешенные в уходящем году проблемы отрасли плавно перетекают в следующий. В новом году важно сосредоточиться на развитии отечественных компетенций в области энергетического машиностроения и сохранить кадровый потенциал отрасли, полагает Сасим. В России подвели итоги "сбора камней" на газовом рынке

В 2018 году была поставлена задача довести до 40% долю организаций ТЭК, работающих в рамках единой информационной среды, напоминает Бельский. "Однако пока многие предприятия вынуждены выбирать между "поменять трансформатор" и "повысить наблюдаемость энергообъектов", — говорит Бельский, считая важным сосредоточиться на вопросах цифровизации.

И не забыть о новых регионах. "Их восстановление — не только сложная технологическая задача, но и организационная, ведь электроэнергетика — это не только турбины и ЛЭП, но и рынки, правила, контроль за их соблюдением", — обращает внимание Григорьев.

И, конечно, самой главной задачей энергетиков остается стабильное обеспечение энергоснабжения. Как сказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, "для непосвященных максимум – это просто рекорд, больше, меньше, но для энергетиков – тяжелейший труд, а зима еще только началась". И она в этом году как-то особенно испытывает энергетиков на прочность.