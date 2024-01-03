МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Финляндии этой зимой из-за морозов поднялось до рекордного уровня в 14,5 тысячи мегаватт, сообщает электросетевая компания Fingrid. Финская АЭС "Олкилуото" произвела рекордное количество энергии

"Потребление электроэнергии в Финляндии этой зимой достигло рекордного уровня — более 14,5 тысяч мегаватт", — сказано в публикации компании в социальной сети X.

По прогнозам компании, потребление электроэнергии может вырасти примерно до 15 тысяч мегаватт к концу недели. Ранее прогноз компании на эту зиму составил 14,3 тысячи мегаватт, однако погода оказалась холоднее, чем ожидалось.

3 января температура воздуха в Финляндии держится на отметке в минус 30 градусов в большей части страны. Из-за продолжающихся морозов затруднено железнодорожное сообщение. В соседней Швеции установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.