2024-01-03T15:27:22+03:00
2024-01-03T15:27:22+03:00
2024-01-03T15:27:22+03:00
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В Финляндии рекордно вырос объем потребления электричества
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Потребление электроэнергии в Финляндии этой зимой из-за морозов поднялось до рекордного уровня в 14,5 тысячи мегаватт, сообщает электросетевая компания Fingrid. "Потребление... ПРАЙМ, 03.01.2024
энергетика, энергосети, новости, финляндия, электричество, морозы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Финляндии этой зимой из-за морозов поднялось до рекордного уровня в 14,5 тысячи мегаватт, сообщает электросетевая компания Fingrid.
"Потребление электроэнергии в Финляндии этой зимой достигло рекордного уровня — более 14,5 тысяч мегаватт", — сказано в публикации компании в социальной сети X.
По прогнозам компании, потребление электроэнергии может вырасти примерно до 15 тысяч мегаватт к концу недели. Ранее прогноз компании на эту зиму составил 14,3 тысячи мегаватт, однако погода оказалась холоднее, чем ожидалось.
3 января температура воздуха в Финляндии держится на отметке в минус 30 градусов в большей части страны. Из-за продолжающихся морозов затруднено железнодорожное сообщение. В соседней Швеции установлен январский температурный рекорд в минус 43,6 градуса, который не обновлялся с 1999 года.