МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии вырастет более чем в пять раз в пятницу на фоне холодов и составит 2,35 евро в пиковый час, следует из информации на сайте биржевой электроэнергии Pörssihinta. Финляндия повысила финансовые гарантии для получения шенгенскoй визы

5 января биржевая цена на электроэнергию составит 2,35 евро в пиковые часы с 20 до 21. Средняя биржевая цена в пятницу – 1,1 евро за киловатт-час.

4 января цена на электроэнергию в пиковые утренние часы составила 47 евроцентов за киловатт-час. 3 января максимальное значение приблизилось к 18 евроцентам, следует из данных биржи.

Рост цены связан с продолжающимися морозами. 4 января в Финляндии побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекие.

Биржевая электроэнергия – это электроэнергия, цена которой меняется ежечасно в зависимости от спроса и предложения. Как правило, биржевая электроэнергия стоит дешевле всего, когда спрос на нее небольшой, то есть ночью и в выходные дни. В среднем пик потребления приходится на утро, около 8-10 часов, и во второй половине дня — с 16 до 20 часов.