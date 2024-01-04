2024-01-04T16:22:27+03:00
2024-01-04T16:22:27+03:00
2024-01-04T16:22:27+03:00
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https://1prime.ru/Energy/20240104/842731237.html
Энергия на бирже в Финляндии подорожает в пять раз из-за морозов
Энергосети
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Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии вырастет более чем в пять раз в пятницу на фоне холодов и составит 2,35 евро в пиковый час, следует из информации на сайте биржевой... ПРАЙМ, 04.01.2024
энергетика, энергосети, новости, финляндия, биржа, энергия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Биржевая цена на электроэнергию в Финляндии вырастет более чем в пять раз в пятницу на фоне холодов и составит 2,35 евро в пиковый час, следует из информации на сайте биржевой электроэнергии Pörssihinta.
5 января биржевая цена на электроэнергию составит 2,35 евро в пиковые часы с 20 до 21. Средняя биржевая цена в пятницу – 1,1 евро за киловатт-час.
4 января цена на электроэнергию в пиковые утренние часы составила 47 евроцентов за киловатт-час. 3 января максимальное значение приблизилось к 18 евроцентам, следует из данных биржи.
Рост цены связан с продолжающимися морозами. 4 января в Финляндии побит температурный рекорд этой зимы, отметка минус 42,5 градуса зафиксирована в лапландском Энонтекие.
Биржевая электроэнергия – это электроэнергия, цена которой меняется ежечасно в зависимости от спроса и предложения. Как правило, биржевая электроэнергия стоит дешевле всего, когда спрос на нее небольшой, то есть ночью и в выходные дни. В среднем пик потребления приходится на утро, около 8-10 часов, и во второй половине дня — с 16 до 20 часов.