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Шульгинов поручил повысить надежность московских подстанций
Энергосети
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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов после аварии на электроподстанции на севере Москвы поручил разработать план повышения надежности столичных подстанций, сообщается в... ПРАЙМ, 06.01.2024
энергетика, энергосети, новости, россия, подстанции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов после аварии на электроподстанции на севере Москвы поручил разработать план повышения надежности столичных подстанций, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Николай Шульгинов проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ подстанции 500 кВ "Бескудниково", где 4 января произошло возгорание, в результате которого часть потребителей СВАО Москвы оставалась без электроснабжения… Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции "Бескудниково", так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на текущий момент оборудование 10 кВ находится в работе. Всем потребителям восстановлено электроснабжение в короткие сроки.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что не менее 20 бригад энергетиков находятся на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан.