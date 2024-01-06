МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов после аварии на электроподстанции на севере Москвы поручил разработать план повышения надежности столичных подстанций, сообщается в Telegram-канале министерства. Рост энергопотребления соответствует ожиданиям, заявил Шульгинов

"Николай Шульгинов проинспектировал ход аварийно-восстановительных работ подстанции 500 кВ "Бескудниково", где 4 января произошло возгорание, в результате которого часть потребителей СВАО Москвы оставалась без электроснабжения… Министром было дано поручение при расследовании причин произошедшего привлечь научные центры и разработать план мероприятий по повышению надежности как подстанции "Бескудниково", так и других подстанций 500кВ московской энергосистемы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент оборудование 10 кВ находится в работе. Всем потребителям восстановлено электроснабжение в короткие сроки.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что не менее 20 бригад энергетиков находятся на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан.