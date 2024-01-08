МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Кабмин Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам, сообщает в понедельник украинское издание "Эспрессо". Украина выйдет из соглашения СНГ по льготам и матпомощи участникам ВОВ

"Кабинет министров отменил запрет на отключение света, прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание штрафов и пени, взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

В издании напомнили, что на данный момент тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны/кВт-ч.

В конце октября прошлого года министерство энергетики Украины сообщало, что тарифы на электроэнергию для жителей повышать пока не планируют.

Мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам был введен на Украине 5 марта 2022 года.