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https://1prime.ru/Energy/20240108/842745373.html
Кабмин Украины отменил мораторий на отключение света
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Кабмин Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам, сообщает в понедельник украинское издание "Эспрессо". "Кабинет... ПРАЙМ, 08.01.2024
энергетика, энергосети, новости, в мире, украина, электричество, пени, мораторий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Кабмин Украины отменил введенный мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам, сообщает в понедельник украинское издание "Эспрессо".
"Кабинет министров отменил запрет на отключение света, прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание штрафов и пени, взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
В издании напомнили, что на данный момент тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 гривны/кВт-ч.
В конце октября прошлого года министерство энергетики Украины сообщало, что тарифы на электроэнергию для жителей повышать пока не планируют.
Мораторий на отключение света и начисление пени за долги по коммунальным услугам был введен на Украине 5 марта 2022 года.