МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 34%, до 3,1 миллиарда кВт.ч, в прошедшем году, вернувшись к привычным среднегодовым показателям за 2012–2020 годы, сообщает газета "Коммерсантъ". Китай выразил протест США из-за сообщения Тайваню

"Объем поставки электроэнергии из России в Китай по итогам 2023 года упал более чем на треть, до, примерно, 3,1 миллиарда кВт.ч, вернувшись к привычным среднегодовым показателям за 2012–2020 годы", — пишет газета.

В компании "Интер РАО" (монопольном операторе экспорта электроэнергии) уточнили изданию, что в 2012–2020 годах экспорт обычно составлял около 3 миллиарда кВт.ч.

Показатель, таким образом, примерно на 34% ниже объема поставок за 2022 год, которая достигала рекорда в 4,7 миллиарда кВт.ч., по подсчетам "Коммерсанта".

Экспорт снижался с августа, на 49,8% год к году, затем, в сентябре — на 47%, в октябре — на 72%, а в ноябре — на 61%, из-за роста внутреннего потребления на Дальнем Востоке, аварий ТЭС и низкой водности ГЭС, сообщает издание.

Далее тенденция снижения продолжилась — в декабре и январе поставки в Китай электричества, по сообщению "Системного оператора" (СО, диспетчера энергосистемы) идут только по двум ЛЭП 110–220 кВ мощностью до 115 МВт, а объем экспорта, по данным издания, уменьшился на 80% год к году, составив в декабре примерно 82,6 миллиона кВт.ч. При этом в текущем отопительном сезоне регуляторы прогнозировали рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке сразу на 4,7%, сообщили изданию источники на рынке.