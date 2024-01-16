МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Гарантировать, что общенациональных отключений электроэнергии на Украине точно не будет, невозможно, заявил во вторник главный диспетчер компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко. "Укрэнерго" ждет незначительного дефицита в энергосистеме страны

"Мы понимаем, что у нас война… Гарантировать, что не будет блэкаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов за скобки, то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", — сказал Зайченко в интервью украинскому изданию "Экономическая правда".

Директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко в конце декабря заявлял, что зимой на Украине не будет общенациональных отключений электроэнергии.

Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.