ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — ПРАЙМ. Эстонская энергетическая компания Elering продолжает поиски места повреждения энергокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, сообщила в пятницу пресс-служба Elering. Эстонский генерал испугался российских "глушилок", направленных на Европу

"Продолжаем выявлять точное место повреждения кабеля. Учитывая, что Estlink 2 представляет собой сложный и уникальный кабель, поиск неисправности занимает много времени и требует использования разных методов. Elering привлекла к выявлению неисправности производителя кабеля, работа с которым продолжится в выходные дни и на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Сбой в работе одного из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией Estlink 2 был обнаружен в конце прошлой недели. По предварительным данным Elering, место повреждения находится на эстонской стороне либо рядом с точкой соединения морского и сухопутного кабеля на суше, либо недалеко от берега в море. Судя по собранным данным, причиной аварии не является внешнее повреждение кабеля.

По данным Elering, второй энергокабель Estlink 1 продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран.

Estlink 2, который был запущен в 2014 году, состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров линий проложены под водой. Совокупная мощность электропередачи Estlink 1 и Estlink 2 составляет 1000 МВт, причем две трети совокупной мощности приходится на Estlink 2, отмечает Elering.