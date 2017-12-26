Рубль рос к доллару и к евро вечером на нефти дороже $66

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник прибавлял против доллара и евро на фоне подорожания нефти выше 66 долларов за баррель, отмечают трейдеры.

Доллар и евро обновили локальные минимумы – за несколько недель.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.11 мск снижался на 0,3 рубля, до 57,66 рубля, курс евро - на 0,44 рубля, до 68,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник доллар опускался до 57,55 рубля, евро до 68,33 рубля – минимумов с 26 октября и с 7 ноября соответственно.

РУБЛЬ ПОЛУЧАЕТ ПОДДЕРЖКУ ОТ НЕФТИ

Рубль вечером уверенно повышался против доллара и евро, отыгрывая скачок рынка нефти выше 66 долларов за баррель сорта Brent. Черное золото достигло максимума с 11 июня 2015 года на фоне сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, ведущем к порту Эс-Сидр.

Пик налогового периода декабря поддерживает спрос на рублевую ликвидность. На этих факторах курс рубля растет к основным мировым валютам и уже обновил максимум к доллару за два месяца.

Определенное сдерживающее влияние на рубль оказывали оценки главы Минфина РФ Антона Силуанова, что объем покупок валюты Минфином на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 триллиона рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель и 2,8 триллиона рублей при нефти по 60 долларов. В 2017 году объем покупок валюты составит 829,174 миллиарда рублей (около 14 миллиардов долларов).

В итоге доллар и евро снижались вечером на 0,5-0,6% против рубля. Рублевая цена черного золота поднялась выше уровня 3,8 тысячи рублей за баррель марки Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Американская валюта сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 57,5 рубля, отметил Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"В случае пробоя этого уровня можно ожидать дальнейшего снижения доллара и достижения им годовых минимумов в районе 56 рублей. Однако, учитывая уход поддержки российской валюты со стороны налогового периода, в ближайшее время долларовым медведям будет сложно удерживать инициативу в своих руках", - сказал он.

Перед новогодними праздниками в банковской системе может отмечаться повышенный спрос на рублёвую ликвидность, но, как правило, Центробанк предпринимает соответствующие меры, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".