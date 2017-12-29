Доллар продолжает дешеветь, проведя 2017 г с худшей динамикой за 14 лет

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться к основным мировым валютам в пятницу перед закрытием сессии в последний день активных торгов 2017 года, фиксируя свою худшую за 14 лет годовую динамику, исчисленную "реально" (по индексу к корзине валют основных торговых партнеров США), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1984 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,51 иены за доллар со 112,90 иены на предыдущем закрытии; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 92,34 пункта.

Этот индекс снизился за весь 2017 год почти на 10%, что приблизилось к показателям динамики 2003 года, когда он упал на 14,66%. Как полагает агентство Рейтер, инвесторы в начале года "переоценили доллар". Хотя год для него начался уверенным ростом на ожиданиях того, что свежеиспеченный президент США Дональд Трамп сможет реализовать реформы, направленные на рост американской экономики.

Но позже настроения инвесторов изменились - на сомнениях в способности Трампа провести обещанные в предвыборную кампанию инициативы, в частности, налоговую реформу. Несмотря на то, что документ о реформе была в итоге подписан президентом, долгая игра на понижение сказалась на годовой динамике котировок доллара.

Кроме того, удешевление доллара было обусловлено тем, что мировые центробанки ужесточали свою монетарную политику, "уменьшая разрыв с ФРС США", в объемах выпущенной на рынок ликвидности, отмечает Рейтер. А евро дополнительно укреплялось к доллару за счет роста ВВП еврозоны более быстрыми по сравнению с прогнозами темпами.

Так, по итогам третьего квартала рост ВВП 19 стран еврозоны составил 2,6% в годовом выражении. На этом фоне были значительно пересмотрены оценки роста еврозоны в сторону повышения. Прогноз роста экономики макрорегиона на 2017 год составляет 2,4%, на 2018 год - 2,3%, на 2019 год - 1,9%, на 2020 - 1,7%, согласно Европейскому центральному банку (ЕЦБ).