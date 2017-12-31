Трамп заявил, что биржи выросли за год благодаря его избранию

ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подвел в воскресенье итоги года на американских биржах, назвав рост индексов своей заслугой.

"Если бы были избраны демократы (жуликоватая Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них отличное будущее - и все только начинается!" - написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, эти и другие достижения стоит учесть избирателям на промежуточных выборах 2018 года. "С какой стати разумные избиратели стали бы поддерживать демократов на выборах в конгресс 2018 года, когда их (демократов - ред.) политика полностью убьет огромное богатство, созданное в течение месяцев после (предыдущих - ред.) выборов", - добавил Трамп. Среди своих заслуг он перечислил также борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", заботу о ветеранах, назначение судей-консерваторов, "крепкие границы", защиту гарантирующей право на ношение оружия Второй поправки к Конституции США, а также сокращение налогов.

Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, победив соперника-демократа Хиллари Клинтон, и пришел к власти в январе 2017 года. Биржевые индексы США существенно выросли за 2017 год. Так, индекс S&P 500 вырос за год более чем на 19%, промышленный Dow Jones - на 25%, NASDAQ Composite - на 28%.

В 2017 году экономика США восстанавливалась после долгого периода медленного роста, продемонстрировав рост на 3,1% в годовом выражении во II квартале и на 3,3% - в III квартале. На экономический рост не повлияли многочисленные скандалы в политике, а также неудача конгресса в попытках реформировать здравоохранение. При этом бизнес в США хорошо принял налоговую реформу, проведенную конгрессом в сотрудничестве с администрацией Трампа. Новый налоговый закон временно снизил подоходный налог для большинства категорий физических лиц и одновременно резко сократил налог на прибыль корпораций с 35% до 21%. Трамп надеется, что это приведет к дальнейшему ускорению экономического роста.