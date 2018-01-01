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Система tax free заработала в России


Рынки

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Системы tax free начала работать в России. Теперь граждане иностранных государств могут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Первыми городами, в которых запускается tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Воспользоваться услугой смогут граждане иностранных государств, которые не входят в ЕАЭС.

Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в Федеральную таможенную службу (ФТС) России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.

До 1 октября 2018 года будет действовать временный порядок предоставления документов, подтверждающих обоснованность компенсации сумм НДС в рамках системы tax free. Временный порядок вводится до тех пор, пока не будет разработана автоматизированная система обмена соответствующей информацией.

Система tax free не распространяется на подакцизные товары. Правительство РФ вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.

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